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التكبالي: تركيا لن تدخر جهدًا حتى تُحكم سيطرتها على ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر عضو مجلس النواب علي التكبالي من دوافع  وتداعيات ومخرجات اجتماع قادة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في تركيا على مجمل الأوضاع في ليبيا التي وصفها بـ”الهشة”.

التكبالي وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” قال إن هذا الاجتماع المُرتقب يأتي في خضم الترتيبات التي تُجريها تركيا لإحكام سيطرتها على ليبيا، وهي بذلك تقوم بإحضار أعوانها من قادة الميليشيات الموالية لها في مسعى لاحتواء كل الميليشيات المُنتشرة في ليبيا.

ورأى أن تركيا لن تدخر جهدًا حتى تنتصر على كل الموجودين في الساحة الليبية، وهو ما تفعله حاليًا من خلال إحضار الرجال وتهيئة الميليشيات، وهي تريد أن تنقلب على الجميع، ذلك أن نوعية السلاح الذي تُكدسه في ليبيا ليس دفاعيًا أو عاديًا، بل إنه من النوع الهجومي والمُتطور جدًا.

التكبالي استبعد إمكانية أن تهجم تركيا خلال الأيام القادمة على منطقة الهلال النفطي، مشددًا في المقابل على أن تركيا لن تقبل باقتسام نفوذها في ليبيا مع أي دولة أخرى؛ لذلك ستبقى الأوضاع هشة ولن تستقر ليبيا، ولن يكون لها أي كيان حقيقي إلا بعد خروج الأتراك منها ومعهم جميع المرتزقة الذين أتوا بهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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