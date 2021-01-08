الثني يضع حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين البريقة وأجدابيا

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الخميس جولة تفقدية شملت عديد المؤسسات في بلدية البريقة، واضعًا حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين البريقة وبلدية أجدابيا.
الثني استهل جولته بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية بزيارة لجامعة النجم الساطع التقى خلالها بعدد من أعيان ومشائخ التركيبات الاجتماعية للبلدية، إضافة إلى المجلس التسييري للبلدية، ورئيس الجامعة ومسؤوليها.
واطّلع الثني على أبرز احتياجات الجامعة باعتبارها من أوائل الجامعات التقنية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.
ومن جهة أخرى، وضع الثني والوفد المرافق له حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين البريقة وأجدابيا باعتباره مشروعًا مهمًا واستراتيجيًا، من شأنه تسهيل حركة السير بين البلديتين، كذلك الحد من حوادث الطرقات التي حصدت أرواح الكثيرين على الطريق الحالي.
وفي سياق متصل، أجرى الثني زيارة لميناء البريقة، مطلعًا على احتياجته، ومصدرًا تعليماته بضرورة معالجة المشاكل وفق للأولية وبحسب المتاح للحكومة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.
ومن جانب آخر، أبدى مشائخ البلدية وحكماؤها وأعيانها ومسؤولوها ارتياحهم لزيارة الثني والوفد المرافق له، مثمنين دوره ودور الحكومة في تذليل كافة الصعاب أمام المواطنين رغم ما تمر به البلاد من ظروف قاهرة.
هذا ورافق الثني خلال الجولة عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبد الله المغربي، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير التعليم فوزي بومريز، إضافة إلى عدد من مسؤولي ومشائخ وأعيان البلدية.
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