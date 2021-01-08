داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، الجمعة، «قيام مجموعة بالتهجم على مقر مركز المحفوظات والدراسات التاريخية بمنطقة أبومشماشة، بناء على ورود معلومات مصدرية للوزارة.

وأشارت الداخلية في بيان الجمعة إلى «التنسيق مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية المقر وعدم السماح لأي مجموعة أو جهة بالدخول إليه والتعرض له, إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام».

ولم يوضح البيان تفاصيل التعجم الذي تعرض له المركز أو هوية المنفذين، وأوضح أن هذا الإجراء نظرًا «لما يحتويه هذا المركز من قيمة تاريخية لا تقدر بثمن وخوفاً من العبث بمحتوياته».

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