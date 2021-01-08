التكبالي: تركيا تجري ترتيبات مع قادة المليشيات لإحكام سيطرتها على ليبيا

حذر عضو مجلس النواب علي التكبالي من دوافع وتداعيات اجتماع قادة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في تركيا.

وقال التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن تركيا تُجري الترتيبات لإحكام سيطرتها على ليبيا، وهي بذلك تقوم بإحضار أعوانها من قادة الميليشيات الموالية لها في مسعى لاحتواء كل الميليشيات المُنتشرة في ليبيا.

وفي الوقت نفسه، استبعد عضو مجلس النواب إمكانية أن تبدأ تركيا هجوما خلال الأيام القادمة على منطقة الهلال النفطي، مشددًا في المقابل على أن تركيا لن تقبل باقتسام نفوذها في ليبيا مع أي دولة أخرى.

وأضاف: “لذلك ستبقى الأوضاع هشة ولن تستقر ليبيا، ولن يكون لها أي كيان حقيقي إلا بعد خروج الأتراك منها ومعهم جميع المرتزقة الذين أتوا بهم”.