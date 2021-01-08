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الصلابي لـ موقع قطري: يجب توسعة المصالحة لتشمل تركيا لأنها حليف متين للمسلمين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المدرج على قوائم الإرهاب العربية إعلان إنهاء الخلاف الخليجي بأنه خطوة في “الطريق الصحيح، وعبادة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم”، داعيًا إلى توسيعها لتشمل تركيا. 

الصلابي وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري قال: “لا شك أن ما جرى في مدينة العلا السعودية من إعلان لإنهاء الخلاف بين الدول الخليجية ورفع الحصار بشكل كامل عن قطر، هو ترجمة لقيمة إنسانية ودينية كبيرة لا يمكن لأي إنسان إلا دعمها والثناء عليها”.

وأضاف: “اليوم يمكن القول إن المصالحة بين الدول العربية والإسلامية تمثل الحصن الحصين لمواجهة المخاطر التي تحيط بالأمة وبمقدساتها. هذا فضلًا عن أن المصالحة تحقق منافع أمنية وسياسية واقتصادية للدول الخليجية والعربية”.

ودعا الصلابي الأطراف الموقعة على المصالحة الخليجية في مدينة العلا السعودية إلى توسيع جهود المصالحة لتشمل تركيا، قائلًا: “تركيا حليف قوي ومتين للعرب والمسلمين في مواجهة الأطماع التي تتهددهم”.

ومن جهة أخرى، أعرب الصلابي عن أمله في أن تنعكس المصالحة الخليجية بشكل إيجابي على الوضع في ليبيا، لجهة دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • المخاطر المحدقه بالعرب تآتي من تركيا ودورها التخريبي وايران ودورها التخريبي واسرائيل وتوسعها فكيف سيصالح العرب تركيا وايران طوعا وهما اعداء للعرب ولا احد يقول لي ولكن العرب هاهم قد صالحوا اسرائيل ذاك وضع اجبرتهم عليه أمريكا من ناحيه ومن ناحيه آخري عدم قدرة العرب مواجهة أسرائيل فهي قويه بداعم امريكا لها دعم غير محدود

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  • المضحك ان تركيا تدعى ان ليبيا ارث عثمانى لكى تنهب ثروة الشعب الليبى ولم تقل ولا مرة ان مصر ارث عثمانى حتى لا يتم الرد عليها بان الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا وهو تركى الاصل ولكنه قال انه تربى فى مصر ومصرته شمسها وهذا القائد العظيم استطاع ان يسحق الجيش العثماتى ويجيب مناخيره الارض اى الارث بالانجليزى ولولا تدخل اوريا لسيطر الجيش المصرى على عاصمة الدولة العثمانية وراينا تمثال ابراعيم باشا فى فيلم العتبة الخضرا وهو يشير باصبعه على انتصاره على الاتراك وسماه اسماعيل ياسين ابو اصبع وفى الافلام القديمة لاسماعيل ياسين سخرية من الاتراك امان امان كوستليته على بذنجان ..وكان العلم المصرى زمان كما ظهر فى فى نهاية فيلم المظ وعبده الحامولى احمر وبه هلال ابيض وثلاث نجوم دلالة على ثلاث اديان سماوية متواجدة بمصر .

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