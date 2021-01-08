الهلال الأحمر الليبي يعلن عن تدشين أول مقهى افتراضي للشباب

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، تدشين أول مقهى افتراضى للشباب فى ليبيا، فى 16 يناير الجاري.

وقال فى إيجاز صحفى: “لكافة المتطوعين و المتطوعات بجمعية الهلال الاحمر الليبي، إليكم أول مقهي شباب افتراضي بعنوان ” لحضات للتغيير ” من تنظيم شبكة شباب الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بدعم من وحدة الشباب و المتطوعين بالمكتب الاقليمي بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب و الهلال الأحمر و الذي سيقام بتاريخ 16 يناير على تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت.

وأوضحت المنظمة أن اجندة المقهى، سيتم فيها عرض خطوات مبسطة لجعل أهداف سنة 2021 منطقية وسهلة التنفيذ والتحاور من خلال مجموعات عمل صغيرة.