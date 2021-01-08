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باحث سياسي: تركيا ستعمل على تعطيل أي مسار سلمي ليبي- ليبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد الباحث السياسي أحمد التهامي أن مصر حققت انتصاراً دبلوماسياً في ليبيا، بالتنسيق مع الجانب الروسي، ونجحت باستغلال حالة الضعف التي تمرّ بها تركيا، بسبب أزمتها الاقتصادية.

وشدد التهامي، أن الوجود التركي بليبيا يعتمد بشكل كبير على المصالح التركية في سوريا، موضحاً أن جانباً كبيراً من أهداف التدخل التركي في ليبيا مكرس لمساومة روسيا حول خط الحدود في الشمال السوري.

 وأشار التهامي إلى أن تركيا ستعمل على تعطيل أي مسار سلمي ليبي- ليبي، لأنه يضيّع عليها فرصة ابتزاز روسيا، لذلك كلما سار المسار السلمي خطوات إلى الأمام، عمدت تركيا إلى تأزيم الوضع وتصعيد الموقف.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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