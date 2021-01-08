الميهوب: على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها لكبح جماح تركيا

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها لكبح جماح تركيا في غرب ليبيا.

وقال الميهوب، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن البعثة معنية بوصفها راعية لاتفاقية جنيف، بلعب دور لإنهاء التدخلات التركية، مبينا أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي، والرد سيكون مفاجئا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.

وأشار الميهوب إلى أن اجتماعات رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، وبعض الموالين لتركيا في إسطنبول ما هي إلا لأخذ التعليمات بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية لجنة “٥ + ٥” العسكرية المعنية باتفاق وقف إطلاق النار.