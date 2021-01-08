عاجل // الوطنية لحقوق الإنسان: 416 قتيلا و491 جريحا حصيلة ضحايا العمليات العسكرية في ليبيا خلال 2020

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية والرصاص والقذائف العشوائية والألغام ومخلفات الحرب في ليبيا خلال 2020، أدت إلى مقتل 416 قتيلا و491 جريحا.

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