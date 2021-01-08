عاجل // الوطنية لحقوق الإنسان: 416 قتيلا و491 جريحا حصيلة ضحايا العمليات العسكرية في ليبيا خلال 2020

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية والرصاص والقذائف العشوائية والألغام ومخلفات الحرب في ليبيا خلال 2020، أدت إلى مقتل 416 قتيلا و491 جريحا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية والرصاص والقذائف العشوائية والألغام ومخلفات الحرب في ليبيا خلال 2020، أدت إلى مقتل 416 قتيلا و491 جريحا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
هذه حصيلة نصف عام ولولا اعلان مصر وقف اطلاق النار منذ ستة اشهر بالتمام والكمال لتضاعف الرقم وربما اكثر معظمهم من الشباب الليبى بينما اردوغان ينهب ثروة الشعب الليبى ويعتبره ارث له يستعبده
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