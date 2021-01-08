إحصائية “الوطنية لحقوق الإنسان” للضحايا المدنيين في ليبيا سنة 2020

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في منشور لها -الجمعة- إحصائية للضحايا المدنيين على مستوى ليبيا خلال سنة 2020 م حددت من خلالها بالأرقام تعداد القتلى في صفوف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وعدد حالات الاختطاف والاختفاء القسري وكذلك الجرحى والمصابين أثناء العمليات الحربية، علاوةً على ما طال المرافق ومنشآت الدولة.

وجاءت إحصائية اللجنة الوطنية على النحو التالي:

( 416 قتيلاً إثر العمليات العسكرية والرصاص والقذائف العشوائية والألغام ومخلفات الحرب، من بينهم 114جثه مجهولة الهوية.. ومن بينها 89 عثر عليها بالمقابر الجماعية) .

(105 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت صحفيين وأطباء ونشطاء مجتمع مدني وحقوقيين وأعضاء هيئة قضائية).

(491 جريحاً ومصاباً إثر العمليات العسكرية والرصاص العشوائي والألغام ومخلفات الحرب) .

كما سجلت اللجنة (121 واقعة استهداف واعتداء على منشآت ومرافق وأهداف مدنية).. ولم يتضمن الإحصاء ضحايا حوادث السيارات والمصابين التي تتجاوز هذه الأرقام .

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