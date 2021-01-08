المحجوب عن أزمة المركز الليبي للمحفوظات: أين ذهبت الأموال الليبية؟

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

08 January, 2021

أدان اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية ما يتعرض له المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ــ مركز جهاد الليبيين سابقا ــ بطرابلس ، من خطر ضياع وثائق تاريخية مهمة جراء التهديد بإخلاء المركز بحجة دفع إيجارات المقر.

وقال المحجوب في حديث لبوابة افريقيا الاخبارية “ندين و كل من لديه ضمير حي ووطنية وتهمه الهوية الليبية ويهمه تاريخ الجهاد والمجاهدين ، هذا الفعل بشدة “وقال المحجوب ” ما يحويه المركز هي وثائق لجهاد الليبيين الذين بذلوا الأرواح وقدموا التضحيات فقد ضحى أكثر من ثلث سكان ليبيا من أجل الحرية “.

وأضاف أن “الكتب التى كتبت عن الجهاد في ليبيا لم تكتب حتى عن الحربين العالمية الثانية والاولى مجتمعتين ، انه تاريخ مشرف ولا يوجد مكان من تراب ليبيا لم يشهد جهادا أو دما سال فكل الأرض الليبية ملحمة من التضحيات ضد الاستعمار التركي والايطالي”.

وعن حجة دفع مبالغ ايجارات المقر تساءل اللواء المحجوب قائلا “اين ذهبت الاموال الليبية إذا كان مكان بهذا الاهمية معرض لماهو معرض له؟” وواصل قائلا “ما يحدث هو ضمن ما يرتكبه الإخوان ونتائجه التفريط في ليبيا وضرب النسيج الاجتماعي فعملاء الإخوان دأبهم ممارسة الخيانة”.

كما قال اللواء المحجوب “الحمد لله الليبيون اليوم على اعلى درجات الوعي وشاهدنا نتائج الانتخابات الاخيرة وبإذن الله سيأتي يوم يتم استئصال الإخوان وعملائهم نهائيا ونعول على التيار الوطني الذي بدأ يكبر وينضج وشاهدناه في خمسة زائد خمسة وما ينتج على الأرض ويظهر في انجازات وان شاء الله ليبيا قريبا تتخلص من هذا الوباء” حسب قوله.