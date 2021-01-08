حافظ الولدة: على “الوفاق” تأجيل نقل المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية

دعا مندوب حكومة الوفاق لدى يونسكو حافظ الولدة، حكومة فائز السراج إلى ضرورة إبقاء المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في مقرة الحالي وتأجيل نقله، إلى حين بناء مركز جديد يكفل حماية وصون هذه الكنوز الثمينة.

وقال الولدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن نقل مقر المركز سيتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها، خاصة في الظروف الحالية وبالتالي فقدانها وعدم الاستفادة منها.

ووجه أكاديميون وإعلاميون ومثقفون ومهتمون بالشأن العام نداء عاجلا إلى حكومة الوفاق أمس الجمعة لحماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية “مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي” من النقل، وذلك بعد أيام من مطالبة هيئة الأوقاف -التابعة لحكومة الوفاق- المركز بإخلاء المبنى، خلال ثلاثة أيام.