الميهوب : الإدارة الأمريكية الجديدة ستتصدى لانتهاكات تركيا في ليبيا

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب،الجمعة، أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتصدى لانتهاكات تركيا في ليبيا و المنطقة.

و أوضح الميهوب، أن الولايات المتحدة ستعمل على استقرار منطقة الحوض المتوسط وليبيا خاصةً كونها مهمة للاتحاد الأوربي والدول الافريقية، مشيرا إلى أن اجتماعات خالد المشري، و من معه ، في تركيا مع الأتراك، ما هي إلا لأخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.

وطالب الميهوب، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.

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