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“تعليم مصراتة” يتسلم “3” مدارس بعد إنهاء صيانتها

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلم قطاع التعليم التابع لبلدية مصراتة عدد “3” مدارس للتعليم الأساسي بعد إنجاز مشروع صيانتها بالكامل وهي مدرسة “الصفاء” في “قصر  حمد” ومدرسة “عمر بن الخطـاب” في “رأس الطوبة” ومدرسة “شهداء السدادة” في ضاحية “طمينة”.

وأشار مكتب العلاقات والإعلام بالبلدية-في تدوينة له-  إلى أن أعمال الصيانة تمثلت في دورات المياه وصيانة وطلاء الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية، وإقامة أسطح مسقوفة في الساحات تجاوزت 400 متر مربع، واستكمال فصول دراسية بنيت بالمجهود الذاتي في مدرسة “شهداء السدادة”.

وتأتي إجراءات التسليم والاستلام هذه تزامناً مع بداية العام الدراسي وحضر مراسم التسلم، عضو المجلس البلدي مصراتة ورؤساء الفروع ومخاتير المحلات، ومدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة التعليم، ومديرو المدارس ومندوبون عن منظمة الإغاثة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة ضمن مشروع الاستجابة السريعة وبإشراف المجلس البلدي مصراتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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