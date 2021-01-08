قيس سعيد يوجه بتأمين الحدود مع ليبيا لمواجهة الإرهاب

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، بتكثيف التواجد العسكري على الحدود التونسية الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.

و أوضحت الرئاسة التونسية، في بيان لها أن سعيد بحث مع المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، الجنرال حبيب الضيف، جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد الجيش التونسي للذود عن الدولة ومؤسساتها،

و أوضحت مصادر مطلعة، أن سعيد أعطى تعليماته لتكثيف التواجد العسكري على الحدود التونسية الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد، مشيرة إلى أن قوات الامن التونسية اعتقلت أخطر عنصرين إرهابيين (حمزة النوالي ومحمد العبدولي) اللذين ثبت تورطها في معظم العمليات الإرهابية التي ضربت تونس منذ 2015

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