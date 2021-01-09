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لشبونة : ندعم وقف إطلاق النار في ليبيا و العملية السياسية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا، أن بلاده دعمت وقف إطلاق النار في ليبيا والعملية السياسية ومؤتمر برلين.

و أشار سيلفا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بالعاصمة لشبونة ، إلى وجود بعض الخلافات بين تركيا و دول الاتحاد الأوروبي، ومعربًا عن أمل بلاده في تجاوز تلك الخلافات عبر الحوار المباشر.

و شدد سيلفا على ضرورة الخروج بـأجندة تعاون إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد المقبلة ، لإحلال السلام والاستقرار شرقي المتوسط، لافتا إلى أنه بحث مع أوغلو كيفية تطوير علاقات أنقرة والاتحاد الأوروبي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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