باشاغا: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون تدريجيا

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، إن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون تدريجيا.

وأضاف باشاغا في تصريحات صحفية أن قوات الوفاق ستشن هجوما كبيرا في غربي البلاد للقضاء على من وصفها بـ”الجماعات الإرهابية ومهربي البشر” داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تلك الجهود.

وادعى باشاغا أن الولايات المتحدة ساعدت في هزيمة داعش في مدينة سرت عام 2016، مبينًا أن والتعاون مع الجانب الأمريكي مستمر في هذا المجال، مضيفًا أن من وصفهم بـ”المتطرفين” استعادوا حاليا موطئ قدمهم، بسبب المعارك التي دارت حول طرابلس في الفترة الماضية، داعيًا الولايات المتحدة إلى دعم “العملية العسكرية الكبرى” في غربي البلاد، حسب قوله.

وتابع باشاغا أن الآمال تحسنت بصورة كبيرة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربًا عن أمله أن يكون للإدارة الأمريكية الجديدة دور رئيس في استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة.

وأعرب باشاغا عن استعداده لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة الموحدة، والتي يمكن أن تتابع وترعى مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة، على حد قوله.

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