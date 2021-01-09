النائب العام يكلف قوة تابعة لداخلية الوفاق بحماية مركز المحفوظات

كلف مكتب النائب العام قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية مركز المحفوظات ( مركز جهاد الليبيين سابقًا ) أو دخول أي جهة له إثر محاولات مشبوهة للسيطرة على المقر وطلب إخلائه بما يحتويه من 27 مليون وثيقة تاريخية بعضها تتعلق بأنساب وأصول الليبيين وحدود الدولة البرية والبحرية .

وكان قرار لهيئة الأوقاف في طرابلس التابعة لحكومة الوفاق، أمهلت فيه المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية (مركز جهاد الليبيين سابقًا) بإخلاء المبنى، خلال 3 أيام، ما يعرض 27 مليون وثيقة تحفظ أهم مواد التاريخ الوطني خاصة فترة نضال الليبيين ضد الغزو والاحتلال الإيطالي إلى النهب.

وطالبت “أوقاف الوفاق”، (الجهة المالكة)، مبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، الذي يقع في مكان متميز بوسط العاصمة عام 2017 برفع قيمة الإيجار من 2000 دينار إلى 96 ألف دينار شهريًا، إلا أن تعثر الأخير في تلبية مطلب “الأوقاف”، دفعها لإمهال القائمين على المركز ثلاثة أيام، لتسليم المقر أو الحجز عليه إداريًا، غير عابئة بما يحويه المركز من وثائق معبرة عن تراث الليبيين.