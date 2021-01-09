باشاغا: مستعد لرئاسة الحكومة و قيادات بالوفاق تستغل المليشيات

اتهم وزير الداخلية المفوض بـ حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا ، قيادات في طرابلس بالتحالف مع المليشيات المسلحة للسيطرة على أجهزة مهمة في الدولة مثل جهاز المخابرات.

و أضاف باشاغا خلال تصريحات لـ وكالة أسوشيتد برس ، أن مسؤولين في حكومة الوفاق – لم يسمهم – تعمدوا عرقلة مساعيه للسيطرة على المليشيات المسلحة ، لافتا إلى أن المتطرفين استعادوا موطئ قدم لهم خلال محاولة حفتر السيطرة على طرابلس

و أشار باشاغا إلى أنه على استعداد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها من خلال ملتقى الحوار السياسي، معربا عن أمله في أن يصبح تحقيق الاستقرار في ليبيا التي مزقتها الحرب أولوية قصوى بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة.

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