الصفراني: انتخابات زليتن أجريت بدون كهرباء بسبب الإهمال الحكومي

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد السلام الصفراني، أن انتخابات مدينة زليتن أجريت من دون أضواء، بسبب انقطاع الكهرباء فيها منذ ساعات الصباح على معظم مراكز الاقتراع.

وقال الصفراني في تصريح صحفي أن ذلك يظهر إهمال الحكومة الكبير، التي لم تعف المدينة حتى في هذا اليوم الهام من طرح الأحمال على الرغم من مطالبة رئيس اللجنة المركزية بذلك.

وأضاف الصفراني أنه رغم انقطاع الكهرباء فقد شهدت زليتن فرحة كبيرة بممارسة حق الاختيار ومشاركة كل أطياف المجتمع في تجسيد الديمقراطية، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24