لجنة كورونا بالمؤقتة: إجمالي الإصابات بلغ 6902 والوفيات 769

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة المؤقتة، تحديثًا لأعداد الإصابات بالفيروس في مراكز العزل التابعة لها حتى الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مراكز العزل بلغ 6902 حالة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 769 حالة.

هذا وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في وقت سابق الجمعة عن تسجيل 10 وفيات و487 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا موضحًا أن إجمالي الوفيات وصل إلى 1568 حالة، وإجمالي الإصابات بلغ 104002 حالة.

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