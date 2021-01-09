المشري ينفي خبر سفره لتركيا بمعية قادة التشكيلات المسلحة

نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري -الجمعة- الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة حول سفره مع مجموعة من قادة التشكيلات المسلحة إلى تركيا.

وأكد “المشري” في معرض نفيه لخبر السفر إلى أنقرة إنه عاري عن الصحة ولم يسافر مع أي وفد ولا علم له بهذا الوفد أو سفره إن حدث، مشدداً على رفضه لعقد اجتماعات من هذا القبيل خارج البلد.

وقال المشري في تدوينة له على صفحته الرسمية إنه يؤيد في الوقت نفسه اللقاءات التي تجمع قادة التشكيلات المسلحة مع “القيادات العسكرية” والسياسية في ليبيا للمضي قدماً بمسارات الحوار السياسية والعسكرية بحيث تكون متناغمة وتكون بوصلتها المصلحة الوطنية العليا- حسب وصفه.

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