” أبوسليم”.. أعمال لا تتوقف لتطوير البِنية التحيتة –((صور))

متابعة/218

تتواصل أعمال الصيانة وخطوات تطوير البنية التحتية على مستوى فروع بلدية أبوسليم في العاصمة طرابلس عبر مجهودات يتداخل فيها عمل السلطات المحلية ومجهودات المتطوعين من أبناء المنطقة وبدعم المقتدرين مادياً ومساندة بعض القطاعات .

وأعلنت البلدية على منصتها الإعلامية عن انطلاق إنشاء خط إنارة جديد للشارع الرئيسي و أحد مداخل مشروع الهضبة الزراعي المهمة والرابط بين طريق المطار وجزيرة الخلاطات في مرحلة أولي ومنه إلى “معسكر اليرموك”، ضمن خطة تركيب شبكة الإنارة العامة في الشوارع الرئيسية داخل الحدود الإدارية لبلدية بوسليم من قبل الشركة العامة للكهرباء -تحديداً في محلة “أبوذر الغفاري”، حيث ستشمل المرحلة أعمال حفر وتوصيل الكوابل بالقواعد الخراسانية المستحدثه وتركيب أعمدة ورؤوس إنارة عليها.

كما انطلقت أعمال بناء عدد “4” فصول دراسية في الطابق الثالث لمدرسة “قتيبة بن مسلم”، الكائنة أيضاً في منطقة مشروع الهضبة الزراعي في مساهمة لإيجاد حل لمشكلة تزايد أعداد التلاميذ وعدم إمكانية استقبال تلاميذ الصف الأول ابتدائي.

وتتواصل أيضاً الأعمال الخاصة بتنظيف ونقل المخلفات العمرانية بمحلات مشروع الهضبة الزراعي وجاري العمل بداخل المقسمات والشوارع خلف معسكر حمزة وإزالة آثار الدمار الذي خلفته العمليات الحربية في الأطراف الجنوبية للعاصمة.

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