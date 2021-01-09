الملف الليبي يتسبب في الإطاحة بمدير المخابرات الخارجية الجزائري

أنهى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، مهام مدير المخابرات الخارجية اللواء محمد بوزيت، الذي تسلم منصبه منذ أشهر قليلة فقط.

وكشف مصدر برلماني عن أن أحداثا كبيرة أطاحت بالضابط العسكري الكبير، من بينها ملف الأزمة الليبية الذي عجزت الجزائر عن التحكم فيه، بعكس ما يتمناه السياسيون.

هذا وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرات عديدة، بأنه لا شيء يتم في ليبيا، بخصوص تسوية الأزمة السياسية، من دون مشاركة الجزائر، غير أن اختيار أطراف الأزمة الليبية المغرب وتونس لعقد اجتماعاتهم، يعد فشلا دبلوماسيا للجزائر.

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