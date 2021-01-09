التكبالي: لن تستقر الأوضاع في ليبيا إلا بعد خروج الأتراك والمرتزقة

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، ؛ إن الأوضاع في ليبيا ستبقى هشة ولن تستقر أبدًا إلا بعد خروج الأتراك منها ومعهم جميع المرتزقة الذين أتوا بهم.

وأضاف التكبالي في تصريح صحفي أن تركيا لن تدخر جهدًا حتى تنتصر على كل الموجودين في الساحة الليبية، وهو ما تفعله حاليًا من خلال إحضار الرجال وتهيئة الميليشيات، وهي تريد أن تنقلب على الجميع، ذلك أن نوعية السلاح الذي تُكدسه في ليبيا ليس دفاعيًا أو عاديًا، بل إنه من النوع الهجومي والمُتطور جدًا.

وحذر التكبالي من دوافع وتداعيات ومخرجات اجتماع قادة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة في تركيا على مجمل الأوضاع في ليبيا التي وصفها بـ”الهشة” مبينًا أن هذا الاجتماع المُرتقب يأتي في خضم الترتيبات التي تُجريها تركيا لإحكام سيطرتها على ليبيا، وهي بذلك تقوم بإحضار أعوانها من قادة الميليشيات الموالية لها في مسعى لاحتواء كل الميليشيات المُنتشرة في ليبيا.

واستبعد التكبالي إمكانية أن تهجم تركيا خلال الأيام القادمة على منطقة الهلال النفطي، مشددًا في المقابل على أن تركيا لن تقبل باقتسام نفوذها في ليبيا مع أي دولة أخرى.

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