الوطنية لحقوق الإنسان: 416 قتيلا و419 جريحا ضحايا الحرب بليبيا في 2020

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، إحصائية للضحايا المدنيين على مستوى ليبيا خلال عام 2020.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن 416 قتيلا من بينهم 114جثة مجهولة الهوية و419 جريحا إثر العمليات العسكرية والرصاص والقذائف العشوائية والألغام ومخلفات الحرب في ليبيا العام الماضي.

ورصدت اللجنة 105 حالات اختطاف وإخفاء قسري طالت صحفيين وأطباء ونشطاء مجتمع مدني وحقوقيين وأعضاء هيئة قضائية في ليبيا خلال 2020.

وسجلت اللجنة 121 واقعة استهداف واعتداء على منشآت ومرافق وأهداف مدنية في ليبيا، ولم يتضمن الإحصاء ضحايا حوادث السيارات والمصابين التي تتجاوز هذه الأرقام.

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