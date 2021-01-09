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«الدرقاش»: «فبراير» منحت الحرية حتى لخصومها

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة، إن: “فبراير منحت الحرية لخصومها من أنصار النظام السابق” وفق قوله.

أضاف “الدرقاش” المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على حسابه بـ”فيسبوك”: “عندما يحتفل مؤيدو سبتمبر بفوزهم في الانتخابات فهذا يعني أن فبراير قد نجحت” على حد تعبيره.

وواصل “الدرقاش”: “فبراير لم تمنح الحرية لأهلها فقط بل منحت الحرية حتى لخصومها. ومادامت ثقافة احترام نتائج الصندوق هي السائدة فالتحسين في الأداء سيكون حتمياً” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالعكس مفهومك علي الحريه تشوبه شائبه ففبراير فتح باب الفوضي في ليبيا واعطت الناتو ذريعه كاذبه أسمها حمايه المدنيين فتفجرت علي أثر هذه ثورة سركوزي ضد القذافي يوم 19 مارس وبمجرد ما انزاحت رجل القذافي من علي بلوعة الصرف الصحي في ليبيا حتي خرجت علينا صراصير حزب الشيطان اخوان الماسونيه وعاد من كان منهم هارب بالخارج وفرخوا جيل جديد من الصراصير أسموه انصار الشنيعه والدروع فكفي القذافي جميل علي الليبيين بأنه كان واضع رجله علي رقاب أخوان الشيطان في ليبيا قبل ان يتوسط لهم الصلابي لدي سيف فاطلق سراح اغلبهم

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  • هذا كذب وإفتراء…مازال العديد من الشرفاء في سجون و زنزانات خارجة عن القانون تمارس عليهم اساليب التعذيب والترهيب والضغوط النفسية والاجتماعية….لماذا الكذب وانت تعرف الحقيقة…؟؟ الجواب : بما انك عضو في جماعة الارهاب الخوان المفلسين فهذا ليس غريب عليكم ..مبدأ ((التقية)) متداول ومعروف عندكم…لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…سياحججكم هؤلاء المظلومين الاحياء منهم والاموات امام رب العالمين يوم لاينفعكم القردوغان ولا المفتي المقهور ولا الصلابي ولا القرضاوي….حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم …

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