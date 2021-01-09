«الدرقاش»: «فبراير» منحت الحرية حتى لخصومها

قال مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة، إن: “فبراير منحت الحرية لخصومها من أنصار النظام السابق” وفق قوله.

أضاف “الدرقاش” المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على حسابه بـ”فيسبوك”: “عندما يحتفل مؤيدو سبتمبر بفوزهم في الانتخابات فهذا يعني أن فبراير قد نجحت” على حد تعبيره.

وواصل “الدرقاش”: “فبراير لم تمنح الحرية لأهلها فقط بل منحت الحرية حتى لخصومها. ومادامت ثقافة احترام نتائج الصندوق هي السائدة فالتحسين في الأداء سيكون حتمياً” على حد قوله.