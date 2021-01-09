نقابة المهن الطبية تدعو فروعها للإسراع في تقديم أسماء ضحايا كورونا لاعتبارهم «شهداء واجب»

دعت نقابة المهن الطبية رؤسات النقابات الفرعية في البلديات المختلفة إلى تقديم أسماء ضحايا فيروس كورونا المستجد من الأطباء ومساعديهم من أجل إتمام إجراءات تسميتهم «شهداء واجب»، وليتمكن أهالي الضحايا من الحصول على حقوقهم.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت إن هذا النداء جاء «بناءا علي الاجتماع الذي ضم رئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا مع مقرر اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، والذي تناول حصر «شهداء الواجب» من الأطقم الطبية الذين توفاهم الأجل أثناء تادية عملهم في مجابهة جائجة كورونا واعتبارهم شهداء واجب.

وأوضحت أن المستندات المطلوب هي: شهادة وفاة من السجل المدنى، وتقرير طبي صادر من قسم العزل، وتقرير الطب الشرعى، ورسالة من جهة العمل، «وذلك حتى يتسنى إتمام اجرات تسميتهم شهداء واجب بقرار من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ليتمكنوا من استيفاء حقوقهم».

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