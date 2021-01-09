جواز السفر الليبي «الأسوأ عالميا» ضمن قائمة «هينلي باسبورت» لعام 2021

احتل جواز السفر الليبي المرتبة 104 عالميًا ضمن القائمة التي وضعها مؤشر “هينلي باسبورت إندكس”، وذلك بعد أن جاء متأخرا عن الأعوام الماضية في نفس المؤشر.

وأكد مؤشر “هينلي باسبورت إندكس”، أن جواز السفر الليبي احتل المرتبة 104 عالميًا، متأخرًا مرتبتين عن العام الماضي (102).

وأرجع المؤشر تراجع جواز السفر الليبي إلى القيود المفروضة على حرية المواطنين الحاملين له في السفر والتنقل بين مختلف الدول.

وحل جواز السفر الليبي جنبا إلى جانب مع نيبال (نفس الترتيب)، فيما جاءت كوريا الشمالية بالمرتبة (103)، وسوريا (108)، والعراق (109)، وأفغانستان (110).