 المشري يفند الأنباء المتداولة حول سفره مع قادة الميليشيات إلى تركيا

أخبار ليبيا 24

فند رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام حول سفره مع مجموعة من قادة الميليشيات المسلحة إلى تركيا.

وأكد المشري في تدوينة له عبر تويتر، أن خبر سفره إلى أنقرة إنه عاري عن الصحة ولم يسافر مع أي وفد ولا علم له بهذا الوفد أو سفره إن حدث، مشدداً على رفضه لعقد اجتماعات من هذا القبيل خارج البلاد.

وأيد المشري اللقاءات التي تجمع قادة الميليشيات المسلحة مع القيادات العسكرية والسياسية في ليبيا للمضي قدماً بمسارات الحوار السياسية والعسكرية بحيث تكون متناغمة وتكون بوصلتها المصلحة الوطنية العليا.