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«الأسمر»: «السراج» زار إيطاليا كـ«مبعوث لتركيا» لا كرئيس لـ«المجلس الرئاسي»

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر، إن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، زار إيطاليا كبمعوث لتركيا، وأن أنقرة استدعت الوفد الأمني الليبي بقيادة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لهذه الأسباب.

أضاف “الأسمر” في مداخلة مع قناة “الحدث” صباح أمس الجمعة، قائلاً: “هي ليست زيارة ولكن استدعاء، وهي زيارات متتالية في شهر واحد إلى روما، وهي زيارة ليست كرئيس للمجلس الرئاسي وإنما مبعوث تركيا”.

وواصل “الأسمر”: “نعلم جيداً أن علاقات فائز السراج بإيطاليا هي علاقات مصالح، وقد جاءت به قوة إيطالية في 30 مارس 2016، وهي علاقات قائمة على تحقيق مصالح شركة إيني الإيطالية المشغلة لمجمع مليتة النفطي، ذات الإنتاج من النفط المكافيء بنحو 600 ألف برميل يومياً”.

وأوضح “الأسمر” أن تركيا تحاول قدر الإمكان حلحلة ما يمكن حللته مع أوروبا حتى لا تكون كل الأسهم مصوبة تجاهها وهي ترسخ لمصالحها في ليبيا حالياً.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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