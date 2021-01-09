الميهوب يدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لكبح جماح انتهاكات تركيا في ليبيا

انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، صمت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن التدخلات التركية في البلاد، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها لكبح جماح تركيا في غرب ليبيا.

وأكد الميهوب، في تصريحات صحفية إن البعثة معنية بلعب دور لإنهاء التدخلات التركية،.

وحذر الميهوب، من أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي، والرد سيكون مفاجئا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.

وكشف الميهوب أن اجتماعات رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، وبعض الموالين لتركيا في إسطنبول ما هي إلا لأخذ التعليمات بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية لجنة “٥ + ٥” العسكرية المعنية باتفاق وقف إطلاق النار.

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