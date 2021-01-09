“توكرة”.. تجهيزات لاستقبال عام دراسي استثنائي

قامت اللجنة التنفيذية الطبية في بلدية “توكرة”، مع فريق الرصد والاستجابة السريعة؛ بزيارة بعض المؤسسات التعليمية.

وجاءت هذه الزيارة بناءً على تعليمات وزير الصحة، حيث صدر الإذن بانطلاق العملية التعليمية، بعد التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المؤسسات التعليمية.

ويبدأ العام الدراسي الجديد هذه المرة بشكل مختلف في جميع أنحاء ليبيا، بعد توقف الدراسة لمدة تسعة أشهر بسبب فيروس “كورونا” في منتصف مارس الماضي.

ويعمل المعلمون والمعلمات، على قدم وساق، من أجل تقديم النصح والإرشادات، ويقومون بتعليم الطلبة كيفية حماية أنفسهم من العدوى، تارة بالرسومات الإرشادية، وتارة بالمحاضرات التوعوية، وتارة بالطرق العملية.

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