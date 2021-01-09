السراج ورئيس وزراء إيطاليا يتفقان على هذه النقاط

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، خلال لقائهما في روما على تفعيل اتفاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها، وتذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما تناولت المحادثات البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي كونتي، بالجهود المبذولة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة والتي توصلت إلى اتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكداً على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراءها في ديسمبر 2021.