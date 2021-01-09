مؤسسة النفط: شاركنا في السيطرة على حريق محطة الوقود بمنطقة البيفي

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط مشاركتها في السيطرة على حريق بمحطة الوقود بمنطقة البيفي شرق طرابلس، وقع مساء أمس الجمعة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم السبت، إن الحريق شب في شاحنة الوقود أثناء تفريغ حمولتها بالمحطة، موضحة أنها شاركت في الإطفاء بناء على طلب هيئة السلامة الوطنية بالدعم و المساندة.

وسارعت جميع فرق الطوارئ بالمنطقة الغربية والجنوبية التابعة للمؤسسة والتي تضم جميع الشركات النفطية بالمنطقة، واستطاعت أن تساهم في السيطرة على الحريق في وقت قياسي، بمشاركة الفرق التابعة لهيئة السلامة الوطنية، حسب البيان.

وأشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط ساهمت في أعمال المكافحة منذ بدايتها و لحقت بها فرق الطوارئ من شركتي مليتة للنفط والغاز وأكاكوس للعمليات النفطية.

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