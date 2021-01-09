منظمة حقوقية: 416 قتيل جراء العمليات العسكرية في ليبيا

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا سقوط 416 قتيلاً خلال العام 2020 إثر العمليات العسكرية والرصاص والقذائف العشوائية والألغام ومخلفات الحرب في ليبيا.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أنه من بين القتلى 114جثه مجهولة الهوية و89 جيثة عثر عليها بالمقابر الجماعية

وأكدت اللجنة تسجيل 105 ، حالة اختطاف واخفاء قسري طالت صحفيين وأطباء ونشطاء مجتمع مدني وحقوقيين وأعضاء هيئة قضائية.بالإضافة إلى سقوط 491 ، جريح ومصاب إثر العمليات العسكرية والرصاص العشوائي والألغام ومخلفات الحرب وتسجيل 121، واقعة استهداف وأعتداء على منشآت ومرافق وأهداف مدنية .