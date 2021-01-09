المهن الطبية تطلق تسمية شهداء واجب على ضحايا الفرق الطبية

طالبت نقابة المهن الطبية رؤساء النقابات الفرعية في البلديات المختلفة، بتقديم قائمة بأسماء ضحايا فيروس كورونا من الأطباء ومساعديهم، لإتمام إجراءات تسميتهم بـ “شهداء واجب”، وليتمكن أهالي الضحايا من الحصول على حقوقهم.

وأوضحت النقابة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”أن هذه الدعوة تأتي بناء على الاجتماع الذي ضم رئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا مع مقرر اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا الذي تناول حصر شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين وفاتهم المنية أثناء تأدية عملهم في مجابهة جائحة كورونا واعتبارهم شهداء واجب.

وأشارت النقابة إلى أن المستندات المطلوبة هي: شهادة وفاة من السجل المدني، وتقرير طبي صادر من قسم العزل، وتقرير الطب الشرعي، ورسالة من جهة العمل.

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