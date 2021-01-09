«أوحيدة» يدعو إلى حجب حسابات «أتباع أردوغان» في ليبيا لتهديدهم أمن وسلامة البلاد

دعا علي أوحيدة، الصحفي الليبي المقيم ببروكسيل في بلجيكا، شركات تشغيل مواقع التواصل الاجتماعي إلى حجب حسابات الليبيين من أتباع وأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتبارها خطرا يهدد سلم وأمن البلاد.

وقال «أوحيدة»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏لقد قامت مواقع التواصل الأمريكية جميعها بحجب حسابات ترامب نظرا لما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعي في بلاده»

وشبه تهديد ترامب للسلم الاجتماعي الأمريكي بتهديد أنصار أردوغان في ليبيا بسلم وأمن بلادهم، قائلا: «عاملوا اتباع اردوغان في ‎ليبيا بنفس المعاملة أنهم تهديد فعلي لأمن وسلامة البلاد».

وحجب موقع “تويتر” مجموعة من الحسابات بسبب البريد العشوائي والتلاعب، يؤكد أصحابها أنهم من الأمريكيين الأفارقة المؤيدين للرئيس دونالد ترامب وحملته.

وأعلنت شركة تويتر، الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا “خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف”.

وقالت الشركة في بيان: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.