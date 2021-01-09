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المجلس الاستشاري: ندعم مسار الانتخابات بشكل عام.. وحفتر مسؤول عن تعطيل هذا المسار

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إدعى المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبد الناصر على أن المجلس يدعم مسار الانتخابات بشكل عام.

عبد الناصر اتهم في تصريح لموقع “عربي21” القطري القائد العام للقوات المسلحة بتعطيل هذا المسار إثر ماوصفه “بالهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وقال إن المجلس يدعم دائما المسار الديمقراطي والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن الانتخابات البلدية في ليبيا تأخرت بسبب ما وصفه بـ “الهجوم”.

كما تابع إلى أنه “بعد فشل العدوان وإبعاد الخطر عن الغرب الليبي انطلقت معظم البلديات في التحضير لانتخاباتها”،مؤكدا دعم هذا المسار دائما على كل الأصعدة سواء الانتخابات المحلية على مستوى البلديات أو الانتخابات التشريعية والرئاسية على مستوى ليبيا حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ماجري في انتخابات البلدية يكفي للرد عليك ….الفوضي الامنية التي حدثت بسبب تغول الميليشيات التي لا رادع لها اذا لم يتم القضاء عليهم فأن الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة…هاهو الجيش الليبي انسحب وترك امر القضاء علي هذه الميليشيات لقوات الوفاق وتركيا..فماذا فعلوا..؟؟ لا شيء…ببساطة لان هذه الميليشيات والعصابات هي التي تحمي حكومة الوفاق …لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…لو كنتم شجعانا أوقفوا الدعم المالي ولا تعطوهم سيولة او اعتمادات وهمية لقادتهم وسترون النتيجة…مادام هناك اعتمادات ونقود لهم لن يتركوا السلاح ويذهبوا الي عمل اخر…والايام بيننا…

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