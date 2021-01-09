«فيروز النعاس»: كيف ستجرى الانتخابات القادمة بعد الفوضى الأمنية بتصويت «البلديات الأربع»؟

شككت فيروز النعاس، ‏‏الأمين العام لما يعرف بـ”حزب الجبهة الوطنية”، في نتائج أول أربع انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021، والتي جرت الخميس في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر الأخبار وزليتن، بالغرب الليبي.

وهاجمت النعاس الفوضى الأمنية التي أحاطت مقار التصويت من قبل المليشيات، وقالت: “أين المسؤولين عن الأمن؟، هذا مؤشر على ضعف الجهات الأمنية، ويعتبر تهديد لأي انتخابات قادمة إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد كل من قام أو سمح بهذه الانتهاكات”.

أضافت “النعاس” على حسابها بـ”تويتر”: “من أهم عوامل نجاح الانتخابات توفير الأمن والحماية سواء لمراكز الانتخاب أو للناخبين أو المترشحين، أي خلل في هذا الشق سيؤثر سلبا على المشاركة في الانتخابات، فمن المسؤول عن حماية مراكز الانتخابات؟” وفق قولها.