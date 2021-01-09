طقس دافئ ومشمش على أغلب مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقي الطقس دافئا ومشمسا على أغلب مناطق شمال البلاد، خاصة الشمال الغربي مع رياح نشطة علي بعض المناطق.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة، اليوم السبت، عن المركز، تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من مساء يوم الغد علي أقصي مناطق الشمال الغربي.

يكون الطقس في رأس أجدير وسرتوسهل الجفارة وجبل نفوسة مشمسا ودافئا نهارا والسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-33) م، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة يوم الإثنين على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-28) م وتسجل (20) م على الجغبوب، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس مشمسا ودافئا نهارا والسماء صافية على أغلب المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-33) م وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الاثنين.

بينما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24 – 26)م.