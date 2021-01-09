اعلاميين ونشطاء يوجهون نداء وطني ومناشدة لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية

‎ليبيا – وجه اعلاميين ونشطاء منهم الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية، نداء وطني ومناشدة لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية من الإستيلاء على مقاره.

‎وجاء في نص البيان “نحن الموقعون أدناه نوجه ندأ وطنياً عاجلاً لحكومة الوفاق ، من أجل حماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية (مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي) من النقل، والإستيلاء على مقاره التي تحوي وتحفظ أرشيف الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق مكتوبة ومسموعة ومرئية تم العمل على حفظها وأرشفتها منذ عشرات السنين”.

وأضاف:”الشعوب تبنى شخصيتها المعنوية من خلال الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق وأرشيف وطني يسجل تاريخها مسيرتها وكفاحها وجهادها في سبيل الدين والوطن”.

وتابع:”هذا النداء نوجهه وطنياً لحكومة الوفاق، لأهمية المركز في حفظ الذاكرة الوطنية للأجيال سياسة وثقافة وفكر وتاريخ وشعر وأدب، حيث أن الإنتقال من المقر الحالي سيسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها وبالتالي فقدانها وعدم الإستفادة منها، وأن حدث ذلك لا قدر الله، سيكون جريمة لا يجب السماح بحدوثها، وندعو لمنعها عاجلاً، فالمركز يحوي تاريخ المقاومة الإسلامية للإستعمار الإيطالي وحزمته الدينية الكاثوليكية، حيث جاهد أهلنا بالنفس والولد والمال في سبيل الإرض والعرض والدين، في القرى والمدن والواحات والصحراء والسواحل والجبال”.

وأوضح أن “المحافظة على المركز ومحفوظاته ووثائقة – وقف عام لكل الليبيين – مهم للماضي والحاضر ومهم بشكل أكثر حيوية لمستقبل الأجيال، ومن هذا المبداء، نوجه ندائنا لحكومة الوفاق الوطني – التي نثق في تفهمها لأهمية المركز – بالعمل العاجل على مواجهة الحجج الإدارية، ومنع الإستيلاء على مقار المركز المهمة، حتي لا يتم الإستيلاء على مقار المركز، وتتسرب الوثائق وتضيع فائدتها المهمة وتفقد الذاكرة الوطنية”.

كما طالب حكومة الوفاق إعتبار المركز مسألة سيادة وطنية إسلامية تاريخية للحاضر والمستقبل، فلا يجب أن تنفرد جهة واحدة بالتصرف فيه وفي مقاره لأسباب إدارية، ويجب منع ممارسة الضغوطات على المركز وحمايته وصيانته وحل المسألة بشكل نهائي بما يحفظ المركز في مقره الحالي.

وفيما يلي أسماء الموقعون على البيان:

‎1. محمود أحمد البوسيفي. كاتب صحفي.

‎2. سالم بشير ضو . كاتب صحفي

‎3. المستشار محمد

‎4. عبدالسلام علي عاشور . دبلوماسي وإعلامي

‎5. عمر محمد السوداني. استاذ جامعي طبيب

‎6.صلاح الدين محمد اللموشي . دكتور طيار

7.سالمة المدنى /صحفية

8-محمود ملودة /أستاذ جامعي

9-على مصباح ابوسبيحة/رئيس الجلس الاعلى وقبائل ومدن فزان

10-امحمد شتيوى حميد/مهندس كمبيوتر

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية