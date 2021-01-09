خارجية تونس تبحث مع أندونيسيا الملف الليبي

بحث وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي مع سفير أندونيسيا بتونس “إكرارنوسا بهاكتي” عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في تونس تبادل وجهات النّظر بخصوص تطوّرات عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة الرّاهنة، على غرار الدور الذي تقوم به تونس لإعادة الاستقرار السّياسي والأمني في ليبيا ومواقف تونس من القضيّة الفلسطينيّة والتّشديد على أهمّية مواصلة التّشاور والتّنسيق بين البلدين بخصوصها.