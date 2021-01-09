باشاغا نحضر لعملية عسكرية ضد مهربي البشر بالمنطقة الغربية

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا التحضير لعملية عسكرية ضد المسلحين المتطرفين ومهربي البشر بالمنطقة الغربية.

وطالب باشاغا في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” مساء الجمعة، المساعدة من الولايات المتحدة في هذه العملية.

وفي ليبيا تنشط عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية وأحيانا بالتواطؤ معها.

وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي، سقط أشهر زعماء التهريب في أيدي قوات الأمن التي اعتقلته بتهمة تهريب البشر، وهو عبد الرحمن ميلاد الملقبّ باسم “البيدجا”.