«الأرصاد»: طقس مشمس على غالب مناطق الشمال الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقسا دافئا ومشمسا على غالب مناطق الشمال الليبي خاصة الشمال الغربي اليوم السبت، مع رياح نشطة علي بعض المناطق، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من مساء غد الأحد على أقصى مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– الطقس مشمس ودافئ نهاراً والسماء صافية إلي قليلة السحب.

– الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد يتسبب في أثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء غد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات– مراده:

-السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة يوم الإثنين على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 25 و28 درجة، وتسجل 20 درجة على الجغبوب، كما تسجل ارتفاع غدا على غالب المناطق.

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

– الطقس مشمس ودافئ نهاراً والسماء صافية على اغلب المناطق.

– الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء غد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و33 درجة، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الاثنين.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية .

– الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة .

– درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين 24 و 26 درجة.

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