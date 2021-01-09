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بتنسيق مع الصور.. باشاغا يُكلف دوريات لحماية مقر مركز الدراسات التاريخية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

 أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية مقر مركز المخطوطات والدراسات التاريخية.

وقالت الداخلية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك أن القرار جاء بالتنسيق مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، مشيرة إلى أن الدوريات لن تسمح لأي مجموعة أو جهة بالدخول للمركز أو التعرض له إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.

وأشارت الداخلية إلى أن الإجراء جاء بناء على ورود معلومات مفادها قيام مجموعة بالتهجم على مقر مركز المحفوظات والدراسات التاريخية الكائن بمنطقة “أبومشماشة” بطرابلس.

يشار إلى هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق الوطني، طالبت المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية بإخلاء المبنى.

 

 

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