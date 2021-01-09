الولدة يحذر من تلف الوثائق وضياعها حال نقل مقر مركز المحفوظات

طالب مندوب ليبيا الدائم لدى «يونسكو» حافظ الولدة حكومة الوفاق غير المعتمدة بضرورة إبقاء المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في مقرة الحالي وتأجيل نقله، إلى حين بناء مركز جديدا يكفل حماية وصون هذه الكنوز الثمينة.

وحذر الولدة في تصريح صحفي، الجمعة، من أن نقل مقر المركز سيتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها وخاصة في الظروف الحالية وبالتالي فقدانها وعدم الاستفادة منها.

وأوضح أن مركز المحفوظات أصبح بنكا عمليا للمعلومات يقدم خدمات في إطار الجدوى الثقافية والاقتصادية حفاظاً على تراث وتاريخ البلاد وحفاظاً على كيان المجتمع لا بد لنا من الحفاظ على تراثه، مضيفا أن المركز «يولي اهتماما كبيرا للوثائق والمحفوظات باعتبارها شاهد تاريخيا يحاكي الماضي والحاضر».

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