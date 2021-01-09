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الملف الليبي يُطيح برأس هرم المخابرات الجزائرية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، مهام مدير المخابرات الخارجية، اللواء محمد بوزيت، بسبب ما وصفه مراقبون بـ”فشله الذريع في تسيير ملفات كبيرة وقعت عند الحدود”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصدر في البرلمان الجزائري، أن “شنقريحة” أبلغ “بوزيت” بقرار عزله، عندما استقبله في مقر قيادة أركان الجيش، مُبرزًا أن أحداثًا كبيرة أطاحت بالضابط العسكري الكبير، من بينها ملف الأزمة الليبية، الذي عجزت الجزائر عن التحكم فيه، بعكس ما يتمناه السياسيون.

يُشار إلى أن الجزائر قد أكدت، في أكثر من مناسبة، على موقفها الداعم للحلّ السياسي في ليبيا، والعمل على مسار الحوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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