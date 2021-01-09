«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحلي طرابلس والخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية غربية نشطة على ساحلي طرابلس والخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من التاسعة صباح اليوم السبت إلى الثانية عشر ظهر غداالأحد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح قبلي إلى جنوبية غربية، سرعتها ما بــين 10 و20 عقدة وتصل 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 مترا.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة.

– الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وتكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة.

– الرؤيـة جيدة.

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