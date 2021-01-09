الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس والحرارة اليوم 9-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

قال المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم واليومين المقبلين ان التوقعات تشير إلى بقاء الطقس دافئاً ومشمساً على اغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية والغبار على هذه المناطق.

واشار المركز في نشرته الصادرة اليوم السبت، أن تأثير الكتلة الساخنة يمتد بداية من مساء يوم الغدليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي بسيط للرياح.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال ما بين 26 – 33 مْ ولا تتجاوز 21 مْ على الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين 25-28 مْ.

ومن المتوقع ان يقل تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ منتصف الاسبوع على مناطق الشمال الغربي.

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