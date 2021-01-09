عاجل ليبيا الان

الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس والحرارة اليوم 9-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم واليومين المقبلين ان التوقعات تشير إلى بقاء الطقس دافئاً ومشمساً على اغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية والغبار على هذه المناطق.

واشار المركز في نشرته الصادرة اليوم السبت، أن تأثير الكتلة الساخنة يمتد بداية من مساء يوم الغدليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي بسيط للرياح.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال ما بين 26 – 33 مْ ولا تتجاوز 21 مْ على الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين 25-28 مْ.

ومن المتوقع ان يقل تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ منتصف الاسبوع على مناطق الشمال الغربي.

لا يتوفر وصف للصورة.
ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية التنبوات الجوية السبت الحرارة التنبؤات الحرارة طلقس اليوم مشمس المدينة نشطة مشمس الزاوية طقس مشمس زليتن مصراته نشطة ارياح ارياح طقس مشمس /رياح نشطة طقس مشمس لرباح نشطة طقس مشمس دافئ صافية 30 17 17 صافية نالوت يفرن الزنتان 14 مشمس دافئ طقس مشمس دافئ 17 18 طقس طقس صافية نشطة طقس مشمس دافئ مشمس دافئ طقس 29 30 29 29 29 16 طقس مزدہ صافيه صافية 26 26 27 صافية صرافرة طقس طقس طقس إلى إلى إلى ابى ةท النشرات. رئيس 3/2 عادل الغويل مراجعة طبرق جالو الجغبوب 02 محمد إعداد الإصدار1‏'‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏002 F-270-002 المدن الليبية الجوية التنبوا الموافق الغد طقس التنبؤات الجوية الحرارة الحرارة (၃(غد 12 18 14 المدينة السماء صافية طقس مشمس دافئارياح نشطة السماء صافية السماء صافية السماء صافية السماء صافية مشمس السماء صافية الحرارة العظمى (م(اليوم 30 33 30 32 27 27 26 الصغرى (م(اليوم 14 16 10 السماء صافية طقس مشمس دافئاريا نشطة السماء صافية صافية السماء صافية السماء صافية مشمس السماء صافية هون غدامس أوبارى سبها 29 27 25 السماء صافية مرزق القطرون 32 25 11 رئيس وحدة النشرات السرير تازربو 26 12 /عادل الغويل. مراجعة محمد البرقاعي. إعداد 3/2 /01/3102م الإصدار‏'‏

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك